Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Борреля о помощи ОДКБ Казахстану
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По её словам, «дважды в день и сломанные часы показывают правильное время».
«Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма, и надо об этом помнить», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку в решении кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».
6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.
От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.
Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.
В начале января в стране начались беспорядки, вызванные повышением цен на сжиженный газ.
По словам президента Касым-Жомарт Токаева, события в Казахстане нужно рассматривать как акт агрессии.
В МИД России заявили, что Москва продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для обсуждения «дальнейших эффективных шагов», если они будут нужны.