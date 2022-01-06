Перестрелки в Алма-Ате и попытки штурма здания МВД: как развивается ситуация с протестами в Казахстане

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Сергей Гусаров
В ряде городов Казахстана на фоне охвативших страну массовых беспорядков сохраняется напряжённая обстановка. Полиция Алма-Аты сообщила, что накануне ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, нападавшие ликвидированы. Утром в центре Алма-Аты между военными и погромщиками произошла перестрелка. Ранее Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации обстановки в стране.
Перестрелки в Алма-Ате и попытки штурма здания МВД: как развивается ситуация с протестами в Казахстане
  • AP
  • © Yan Blagov
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