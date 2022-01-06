Перестрелки в Алма-Ате и попытки штурма здания МВД: как развивается ситуация с протестами в Казахстане
- AP
- © Yan Blagov
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06 января 2022
Министерство образования Казахстана продлило зимние каникулы школьников до 17 января. Каникулы студентов колледжей и вузов продлены до 24 января.
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По данным Sputnik Казахстан, жителям Алма-Аты рассылают смс-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева. Ранее он возглавлял Министерство национальной экономики.
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Корреспондент RT Игорь Жданов находится в Нур-Султане. По его словам, на фоне отсутствия возможности безналичной оплаты жители республики направились к банкоматам, чтобы снять наличные деньги.
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Утром в четверг, 6 января, полиция Алма-Аты сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства. Нападавшие были ликвидированы. Позднее в центре города военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо около 200 вооружённых погромщиков.