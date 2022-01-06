В Госдуме прокомментировали решение ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан

Для направления миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан не требуется разрешение российского парламента.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Нет, не нужно (разрешение парламента России. — RT)», — цитирует РИА Новости Калашникова.

Он уточнил, что «для направления миротворческих сил существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, которые находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Позднее Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.