В Госдуме прокомментировали решение ОДКБ направить миротворческие силы в Казахстан
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Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Нет, не нужно (разрешение парламента России. — RT)», — цитирует РИА Новости Калашникова.
Он уточнил, что «для направления миротворческих сил существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, которые находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».
Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.
Позднее Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.