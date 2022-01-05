Обращение Токаева и столкновения митингующих с полицией: как развивается ситуация с протестами в Казахстане

В Казахстане продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам и заявил, что намерен находиться в столице Казахстана и оставаться вместе с народом. Он также сообщил, что возглавил Совбез страны. Вместе с тем Токаев обратил внимание на участие в протестах финансово мотивированных заговорщиков и подчеркнул, что власти намерены действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

AP

© Yan Blagov