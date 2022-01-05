Обращение Токаева и столкновения митингующих с полицией: как развивается ситуация с протестами в Казахстане

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Наталия Сергиевская
В Казахстане продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам и заявил, что намерен находиться в столице Казахстана и оставаться вместе с народом. Он также сообщил, что возглавил Совбез страны. Вместе с тем Токаев обратил внимание на участие в протестах финансово мотивированных заговорщиков и подчеркнул, что власти намерены действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.
Обращение Токаева и столкновения митингующих с полицией: как развивается ситуация с протестами в Казахстане
  • AP
  • © Yan Blagov

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  • 05 января 2022

    Аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в Нур-Султане отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа.

    Рейсы, которые должны вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (20:00 мск), также отменены.

  • Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

  • Участники проходящих в Алма-Ате протестов поджигают автомобили и спецтехнику в центре города.

  • Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации в Казахстане.

    «Насилие никогда не является правильным ответом для решения текущих проблем. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога при полном соблюдении обязательств ОБСЕ», — написал он в Twitter.

  • В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин.

    Согласно информации, опубликованной на странице магазина в Instagram, напавшие «всё выносят и пытаются вскрыть оружейные склады». 

    Некоторые СМИ сообщили, что протестующие в Казахстане совершают нападения и на другие оружейные магазины.

  • МИД России выразил надежду на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

    «Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и [через] диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», — отметили в дипведомстве.

  • В резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, а также в здании мэрии города произошёл пожар.

    Как сообщил корреспондент ТАСС, в районе мэрии произошли столкновения с полицией.

    Правоохранительные органы применили светошумовые гранаты.

    Сильная стрельба слышна также у резиденции президента.

  • В Алма-Ате полиция применяла светошумовые гранаты для разгона протестующих.

  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что ситуация в Казахстане должна оставаться в правовом русле, чтобы ей не воспользовались заинтересованные в дестабилизации на постсоветском пространстве силы.

    «Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане», — написал депутат в своём Telegram.

  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что нынешняя ситуация — исключительно внутреннее дело Казахстана.

    «Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой», — заявил сенатор.

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