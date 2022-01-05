Обращение Токаева и столкновения митингующих с полицией: как развивается ситуация с протестами в Казахстане
- AP
- © Yan Blagov
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05 января 2022
Аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в Нур-Султане отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа.
Рейсы, которые должны вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (20:00 мск), также отменены.
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
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Участники проходящих в Алма-Ате протестов поджигают автомобили и спецтехнику в центре города.
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Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации в Казахстане.
«Насилие никогда не является правильным ответом для решения текущих проблем. Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога при полном соблюдении обязательств ОБСЕ», — написал он в Twitter.
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В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин.
Согласно информации, опубликованной на странице магазина в Instagram, напавшие «всё выносят и пытаются вскрыть оружейные склады».
Некоторые СМИ сообщили, что протестующие в Казахстане совершают нападения и на другие оружейные магазины.
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МИД России выразил надежду на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.
«Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и [через] диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», — отметили в дипведомстве.
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В резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, а также в здании мэрии города произошёл пожар.
Как сообщил корреспондент ТАСС, в районе мэрии произошли столкновения с полицией.
Правоохранительные органы применили светошумовые гранаты.
Сильная стрельба слышна также у резиденции президента.
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В Алма-Ате полиция применяла светошумовые гранаты для разгона протестующих.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что ситуация в Казахстане должна оставаться в правовом русле, чтобы ей не воспользовались заинтересованные в дестабилизации на постсоветском пространстве силы.
«Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане», — написал депутат в своём Telegram.
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что нынешняя ситуация — исключительно внутреннее дело Казахстана.
«Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой», — заявил сенатор.