«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Казахстан охвачен протестами | кто и зачем раскачивает ситуацию в республике

В сегодняшнем специальном выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущий Алексей Репин и эксперты разбираются, как протесты в Казахстане переросли в массовые беспорядки, за два дня ввергнувшие страну в хаос, для урегулирования которого потребовалась помощь военных ОДКБ. Чем может закончиться кризис в Казахстане и кому выгодно поджечь ситуацию в странах СНГ?