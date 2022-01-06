Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным, Токаевым и Пашиняном

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Президент Садыр Жапаров в ходе ряда телефонных разговоров с лидерами России, Армении и Казахстана обсудил текущую ситуацию в Казахстане. Соответствующая информация приводится на сайте киргизского лидера.

«Минувшей ночью президент Киргизии Садыр Жапаров провёл ряд телефонных разговоров с лидерами стран — членов ОДКБ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Жапаров обсудил ситуацию в Казахстане с президентом России Владимиром Путиным, с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Ранее президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Позднее Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

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