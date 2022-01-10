«Видели взрывы и пожары»: россияне — о вывозе из Казахстана после беспорядков

Военно-транспортные самолёты Минобороны России вывезли из Алма-Аты более 1,4 тыс. человек, которые оказались в сложной ситуации из-за массовых беспорядков в республике. У большинства россиян похожие истории: они приехали на новогодние каникулы к друзьям или родственникам — никто не ожидал, что страну захлестнут массовые беспорядки. О вывозной операции — в материале специального корреспондента RT Ильи Васюнина.

9 января. Час ночи. Аэропорт Алма-Аты принимает только военно-транспортные самолёты. На одном из таких бортов, который доставил из Бишкека технику для киргизских военных, участвующих в миссии ОДКБ, прилетела и наша съёмочная группа. В 14:00 по местному времени отсюда должна начаться эвакуация россиян, оказавшихся в сложной ситуации из-за беспорядков. А пока в ожидании пассажиров мы пытаемся обустроиться в терминале внутренних рейсов, превращённом в казарму.

На обоих этажах спят военные.

На первом — бойцы вооружённых сил Казахстана, отвечающие за безопасность аэропорта. На втором — российские десантники, которые прибыли в рамках миссии ОДКБ. Люди в форме лежат в спальных мешках, на полу, лавках и лентах багажа.

О гражданской жизни внутри терминала напоминали только раскуроченные банкоматы и пустые продуктовые автоматы.

На въездах в аэропорт установлены блокпосты — бетонные блоки, БТРы. В ночное время покидать территорию аэропорта нельзя — в городе режим ЧП, действует комендантский час.

«Все в шоке, конечно»

Утром, после окончания действия комендантского часа, в аэропорт начинают прибывать россияне, желающие покинуть Казахстан. На входе их встречают казахстанские военные и после проверки документов направляют на второй этаж к российским военнослужащим.

«Граждане, которые собираются вылетать, подойдите сюда, — распоряжаются армейские. — Остальные можете попрощаться и отойти, чтобы толпу здесь не создавать».

Поднимаемся на второй этаж с пассажирами. У большинства похожие истории: приехали на новогодние каникулы к друзьям и родственникам — никто не ожидал, что Казахстан захлестнут массовые беспорядки.

Анна прилетела в Алма-Ату к друзьям из Владивостока. Вначале жила в гостинице, но как только начались беспорядки, перебралась к знакомым в частный сектор.

«Там всё спокойно было. Погулять, правда, ни у кого желания не возникало. В магазин тоже не ходили, вся еда дома была, — рассказывает Анна. — Друзья сокрушались: хотели принять как лучше, а тут такое. Все были в шоке, конечно. У меня ребёнок дома с бабушкой, позвонить можно, но связь дорогая очень. Им такие, наверное, страсти показывали. Плохо, что интернета нет. Один раз появился, ночью на полтора часа, и всё».

Альпинисты из России, встречавшие Новый год в горном лагере Туюк-Су, объясняют, что должны были улетать из Алма-Аты утром 9 января. Но теперь им приходится лететь не гражданским, а военным бортом.

Одна из скалолазок Татьяна рассказывает RT, что о беспорядках в республике они узнали 5 января, когда пропала сотовая связь.

«С нами связались руководители и директор лагеря, объяснили, что происходит, и что на время событий в городе лучше остаться в горах», — говорит женщина.

Наталья приехала в Казахстан из Москвы покататься на горных лыжах под самый пик беспорядков, 5 января.

«Когда выходили из аэропорта, он уже был оцеплен, — рассказывает она. — Повезло, что удалось квартиру снять. Жили в центре. И там просидели все выходные. Кроме взрывов, пожаров и стрельбы, ничего не видели».

Вывозные рейсы

К двум часам дня перед блокпостом на въезд уже выстраивается огромная очередь. Молодые ребята из вооружённых сил Казахстана сопровождают отбывающих россиян на паспортный контроль. Потом небольшими группами отводят на «оформление» к российских военным, которые сверяют списки пассажиров.

«Наши же борты, надо понимать, сколько человек вывозят, — объясняет десантник из Ульяновской десантно-штурмовой бригады, которая прибыла в Алма-Аты.

По его словам, из их воинской части в Казахстан были переброшены 600 человек.

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«Мы сюда 15-ю бортами прилетели, вот гражданские ими и полетят», — говорит десантник.

Он говорит, что поражён масштабом беспорядков и тем, что против обезумевшей толпы были выставлены солдаты-срочники, «совсем пацаны».

Между тем, счёт пассажиров, прошедших регистрацию, уже пошёл на сотни. К вечеру консул-советник РФ в Алма-Ате Владимир Малышев сообщил, что всего было отправлено 16 рейсов.

«Первый рейс вылетел около двух часов по местному времени, последний — в половину восьмого, — рассказал он RT. — В Россию улетели более 1,4 тыс. человек. Говорить о том, что вылетели все, нельзя. Но совершенно точно подавляющее большинство».

По словам Малышева, остальные россияне полетят уже гражданскими рейсами.

«Сегодня в тестовом режиме аэропорт проверили, всё работает. Решение об открытии будет принято после 13 января».