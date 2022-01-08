Задержаны более 4,2 тыс. человек: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
МВД Казахстана сообщило, что за участие в беспорядках задержаны более 4,2 тыс. человек, среди них есть иностранцы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибывшие в республику миротворческие силы ОДКБ останутся в стране на короткий период времени до стабилизации ситуации. Между тем казахстанская палата предпринимателей «Атамекен» сообщила, что сумма ущерба от беспорядков в стране превысила $200 млн.
Задержаны более 4,2 тыс. человек: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 08 января 2022

    Минобороны России продолжает публиковать кадры переброски сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

  • Антонов также выразил надежду, что власти Соединённых Штатов не поставят под сомнение право Казахстана на получение помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

    «Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять ст. 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — сказал дипломат.

  • Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.

    «Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — цитирует Антонова журнал Newsweek.

  • Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

    Как отмечается в сообщении ведомства, 6 января КНБ начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 УК Республики Казахстан.

    Напомним, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны вместо Масимова.

  • Аэропорт Нур-Султана запланировал на 8 января шесть международных рейсов и отменил четыре.

    Как следует из сообщения Министерства индустрии Казахстана, полёты планируется осуществить в Дубай, Минск и Калининград. В свою очередь, отменённые рейсы должны были лететь в Москву и Франкфурт.

  • Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тыс. человек, в том числе граждан иностранных государств, сообщает МВД республики.

    «По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сёл Алма-Атинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить