Задержаны более 4,2 тыс. человек: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане
- AP
- © Vladimir Tretyakov
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08 января 2022
Минобороны России продолжает публиковать кадры переброски сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
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Антонов также выразил надежду, что власти Соединённых Штатов не поставят под сомнение право Казахстана на получение помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
«Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять ст. 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — сказал дипломат.
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Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.
«Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — цитирует Антонова журнал Newsweek.
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Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.
Как отмечается в сообщении ведомства, 6 января КНБ начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 УК Республики Казахстан.
Напомним, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны вместо Масимова.
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Аэропорт Нур-Султана запланировал на 8 января шесть международных рейсов и отменил четыре.
Как следует из сообщения Министерства индустрии Казахстана, полёты планируется осуществить в Дубай, Минск и Калининград. В свою очередь, отменённые рейсы должны были лететь в Москву и Франкфурт.
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тыс. человек, в том числе граждан иностранных государств, сообщает МВД республики.
«По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сёл Алма-Атинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении.