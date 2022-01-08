Задержаны более 4,2 тыс. человек: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане

МВД Казахстана сообщило, что за участие в беспорядках задержаны более 4,2 тыс. человек, среди них есть иностранцы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибывшие в республику миротворческие силы ОДКБ останутся в стране на короткий период времени до стабилизации ситуации. Между тем казахстанская палата предпринимателей «Атамекен» сообщила, что сумма ущерба от беспорядков в стране превысила $200 млн.

AP

© Vladimir Tretyakov