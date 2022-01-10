«Политических амбиций не заявлял»: какую роль криминальный авторитет Дикий Арман играл в беспорядках в Казахстане

В Казахстане в ходе спецоперации был задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, а также пятеро членов его группировки. У него изъяты огнестрельное и холодное оружие, военный бронежилет и бронированный автомобиль. Как бывший боксёр и авторитет, имевший влияние в околополитических кругах, мог быть причастен к событиям в Казахстане, разбирался RT.

Три дня назад в Казахстане был задержан один из самых влиятельных криминальных авторитетов страны Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман. RT разбирался, мог ли он быть причастен к организации массовых беспорядков.

Бокс, политика, криминал

О ранних годах Армана Джумагельдиева известно не так много. Он родился в 1984 году в Шымкенте на юге Казахстана. По данным СМИ, в детстве и юности он серьёзно занимался боксом.

Задержание Армана Джумагельдиева. Архивное фото

© МВД Республики Казахстан

За пределами ринга он впервые громко заявил о себе в декабре 2003 года, когда, по данным казахстанской газеты «Время», вместе с группой сверстников напал на двух человек. Один из пострадавших оказался госпитализирован с огнестрельным ранением в живот. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, Дикий Арман был объявлен в розыск.

В 2005 году Джумагельдиев вместе со своими подручными напал на представителей оппозиционного движения «За справедливый Казахстан», которые проводили встречу с избирателями в кафе «Турист» в Шымкенте. От бандитов оппозиционеров спасли телохранители. А сам Джумагельдиев за нападение на политиков отделался условным сроком.

В 2008 году на Джумагельдиева в центре Шымкента было совершено покушение. В ходе перестрелки с конкурирующей группировкой двое его охранников погибли, сам бывший боксёр был ранен в ногу, после чего на какое-то время предпочёл перебраться в Киргизию. Оказавшись в соседнем государстве, амбициозный молодой человек смог помощью подельника устранить напавших на него оппонентов.

В ноябре того же года Джумагельдиев вернулся на родину, но был задержан в Алма-Ате. При нём нашли наркотики и патроны, после чего ему всё же пришлось на три года отправиться за решётку.

Отбыв наказание, он покинул Казахстан и перебрался в Турцию.

Эмигрант и Робин Гуд

В Турции он близко сошёлся с влиятельным вором в законе из Азербайджана Надиром Салифовым, известным как Лоту Гули. Благодаря его покровительству в последующие годы Дикий Арман, как считается, смог занять ведущее положение в криминальном мире Казахстана.

Instagram

© armandzhumageldiev

Он не стеснялся рассказывать в соцсетях о своём роскошном образе жизни, но в 2019 году внезапно решил позиционировать себя совсем по-другому и запустил в инстаграме челлендж «Ирбис и волк», призвав казахстанских пользователей «быть дерзкими как барсы и сплочёнными как серые волки». Его движение в поддержку национальной культуры поддержали ряд известных в стране людей.

После этого Джумагельдиев стал всё чаще представать в образе этакого Робин Гуда. Так было, например, в случае с организатором финансовой пирамиды «Гарант 24. Ломбард» Асланом Мурзабековым, которого Дикий Арман заставил рассказать о своих мошеннических действиях и извиниться перед людьми.

В июле 2020 года он записал обращение, в котором заявил, что будет бесплатно раздавать нуждающимся соотечественникам лекарства, поставки от Дикого Армана осуществлялись и в медучреждения страны, за что потом он получал немало благодарностей от врачей.

В октябре 2020 года он в своём инстаграме призвал передать ему конкретную информацию о британском комике Саше Бароне Коэне, который выпустил вторую часть своего знаменитого фильма «Борат».

Лента вызвала шквал недовольства жителей республики за то, что комик высмеивает Казахстан и сами казахстанцев, и Дикий Арман заявил, что актёра необходимо наказать.

Последней известной акцией Дикого Армана стало премирование казахстанских боксёров, которые остались без медалей на Чемпионате мира в Белграде в 2021 году. Каждому из них он выплатил по $2 тыс., что вызвало бурный резонанс в казахстанских СМИ. Местным спортивным чиновникам пришлось даже оправдываться, что все необходимые средства на подготовку членов сборной выделяются, они обеспечены всем необходимым, а выплата «призовых» — личная инициатива частного лица.

© AP Photo/Vladimir Tretyakov

Возвращение, митинги, арест

В декабре 2021 года Джумагельдиев вернулся в Казахстан. Не исключено, что возвращение на родину было связано с гибелью от рук убийцы в августе 2020 года покровителя Дикого Армана — Надира Салифова, и оставаться в Турции было небезопасно.

Но с началом протестных акций Дикий Арман довольно быстро оказался на виду. Он даже выступил на одном из митингов, где призывал избегать мародёрства, не слушать провокаторов и не заниматься разбоем и бандитизмом.

На следующий день он рассказал о случившемся в видеообращении в своём инстаграме.

«Я вышел на площадь один к своему народу, потому что я гражданин Казахстана, патриот своей республики. Я не боюсь своего народа и народ меня не боится. Просто провокаторы, черти, у которых духу не хватает, напали на меня сзади», — заявил Джумагельдиев.

Несмотря на активное участие в протестах, авторитет и не думал вставать на сторону оппозиции. Напротив, после обвинений в свой адрес со стороны Мухтара Аблязова, он крайне жёстко высказался в его адрес, назвав экс-банкира и других оппозиционеров «тварями и провокаторами».

© МВД Республики Казахстан

Это видео появилось в инстаграме Джумагельдиева 7 января, в тот же день он был задержан спецназом. Кадры закованного авторитета и его сподвижников моментально попали в СМИ. После задержания в МВД Казахстана заявили, что цель приезда в Казахстан Джумагельдиева и его роль в событиях в республике будут проверяться. Тем не менее, даже изъятого у него при задержании огнестрельного оружия может оказаться вполне достаточно, чтобы хотя на какое-то время упрятать одиозного авторитета за решётку.

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что Арман Джумагельдиев, вряд ли был организатором беспорядков, но скорее всего, как представитель криминального мира, пытался воспользоваться ситуацией.

«За ним стоят люди и реальная сила»

«Несмотря на то, что Арман Джумагельдиев ведёт публичный образ жизни, в том числе и активно пользуется соцсетями, он, конечно, никакой не шоумен и не блогер, а действительно один из лидеров криминального мира, авторитет. Бывший боксёр, конечно, очень своенравный парень, импульсивный. Много лет он проживал за пределами Казахстана, в частности, в Стамбуле и в Дубае, и по ряду причин очень долго сюда не приезжал. Был ли он в розыске я официально сказать не могу, я его интересы не представлял», — заявил RT известный казахстанский юрист и адвокат Евгений Яворский, который, как и Дикий Арман, является выходцем из города Шымкент.

Адвокат отметил, что в ходе беспорядков Джумагельдиев вёл себя нетипично для лидера криминального мира.

«Мне трудно сказать, почему он так активно себя вёл, выступал на митинге, выкладывал ролики в интернете, потому что все люди из этой среды всегда стараются избегать такой публичности и общественного внимания. Каких-то политических амбиций он никогда не заявлял. Но он человек, который действительно обладает серьёзным авторитетом, за ним стоят люди и реальная сила», — отметил собеседник RT.

Instagram

© arman.zhumageldiev

Яворский отмечает, что отношение властей страны к Джумагельдиеву менялось.

«В середине «нулевых», когда в частности произошла драка в ресторане Шымкента с одним из оппозиционеров, он, можно сказать, выступал заодно с властями, а потом, видимо, стал им не близок,и был вынужден надолго уехать заграницу. Что касается его перспектив, то надо немного подождать. Сейчас власти много говорят об иностранном вмешательстве и может так получится, что либо его в конце концов отпустят, либо какую-то ответственность возложат и на него, поэтому сейчас очень трудно сказать, что будет с ним дальше, тем более, что я не знаю его реальную роль в этих событиях. Но пока такое ощущение, что скорее «закроют», потому что события получились очень серьёзными для власти», — отметил он.

«Он сильно засветился»

Адвокат Евгений Черноусов, много лет проработавший в Главном в управлении уголовного розыска МВД СССР и РФ в звании полковника милиции, считает поведением криминальных кругов в ходе событий в Казахстане типичным.

«Я сам выходец из Средней Азии, до переезда в Москву служил в органах внутренних дел в Киргизии, поэтому очень хорошо знаю всю местную специфику. Такой разгул уличной преступности, мародёрства, который мы наблюдали в Алма-Ате, объясняется прежде всего слабостью центральной власти. Криминальные элементы очень хорошо чувствуют такие кризисные ситуации, и когда силовики теряют контроль над происходящим, заняты какими-то другими задачами и более серьёзными преступлениями, они сразу пользуются этим в своих интересах. Нечто похожее происходило на моих глазах на закате СССР и во время конфликта Карабахе, и во время волнений в Ферганской долине, куда я выезжал в длительные командировки. Тогда первым делом боролись с погромами, пытались спасти жизни людей, а остальное отходило на второй план, и криминал в такие моменты выходил из тени и пытался установить какие-то свои порядки. В Казахстане сейчас преступные группы играют значительную роль, особенно на фоне того, что центральная власть в какой-то момент полностью утратила контроль над происходящим», — заявил RT Черноусов.

По его мнению, влияние и известность Дикого Армана можно объяснить спецификой региона.

«Он сознательно выступает там в роли такого народного лидера, который в любой момент может прийти и как-то помочь. Очевидно, что у него были тесные связи с местными силовиками, он чувствовал себя абсолютно свободно и безнаказанно, вёл себя нагло и был уверен, что его не тронут. И до какого-то момента всех всё устраивало. Лично мне невозможно представить нечто подобное в современной России, а там своя специфика. Там всегда были в почёте такие харизматичные люди из мира криминала, так было даже во времена СССР. Тем более надо учитывать географию, ведь Казахстан за исключением крупных городов это такое дикое поле, огромная малонаселённая территория, где и какой-то беспредел творить проще и, в случае чего, легко скрыться — никто даже искать не будет», — считает эксперт.

© AP Photo/Vladimir Tretyakov

Черноусов считает, что задержание авторитета связано с тем, что он не смог вовремя сориентироваться в быстро изменившейся ситуации.

«Я думаю его просто не успел никто из правоохранительной среды проинструктировать, как себя вести, а сам он, возможно, не большого ума человек. Одно дело он активничал, когда всё было спокойно, и совсем другое, когда вдруг оказался на трибуне во время митинга, стал делать политические заявления. Обычно авторитетные люди из этой среды так себя не ведут, в публичную сферу не лезут, потому что прекрасно осознают, что в острой ситуации власть может быстро и сильно дать по рогам. Здесь можно посмотреть на ситуацию и глазами властей. Когда его имя постоянно на слуху, в том числе, как и возможного организатора беспорядков, они просто вынуждены реагировать. Он засветился. Но это не значит, что он в скором времени не окажется на свободе. Потому, что когда ведётся оперативная разработка человека месяцами, собираются доказательства, там понятно, что плотно «упакуют», а когда вот так спешно, но показательно ловят, всё на камеру снимают, то ясно, что это просто показуха с целью дать понять, что власть всё-таки что-то может и пусть с огромным опозданием, но как-то реагирует», — подытожил собеседник RT.