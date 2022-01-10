Песков: подавить боевиков в Казахстане удалось благодаря действиям местных силовиков и ОДКБ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подавить террористов в Казахстане удалось благодаря действиям местных правоохранительных органов и сил ОДКБ.
Песков: подавить боевиков в Казахстане удалось благодаря действиям местных силовиков и ОДКБ
  • © Пресс-служба президента РФ

«Почему быстро удалось понизить градус напряжённости и купировать основную опасность — опасность потери контроля в нескольких крупнейших городах? Это, конечно, эффективные и героические действия казахстанских силовиков. Не обошлось без жертв. И та помощь, которая по запросу главы Казахстана была оказана по линии ОДКБ», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ОДКБ показала свою эффективность, и заявил о необходимости продолжения координации действий военных по линии организации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

Также Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить