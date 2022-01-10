Песков: подавить боевиков в Казахстане удалось благодаря действиям местных силовиков и ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подавить террористов в Казахстане удалось благодаря действиям местных правоохранительных органов и сил ОДКБ.

«Почему быстро удалось понизить градус напряжённости и купировать основную опасность — опасность потери контроля в нескольких крупнейших городах? Это, конечно, эффективные и героические действия казахстанских силовиков. Не обошлось без жертв. И та помощь, которая по запросу главы Казахстана была оказана по линии ОДКБ», — сказал он.

Песков подчеркнул, что ОДКБ показала свою эффективность, и заявил о необходимости продолжения координации действий военных по линии организации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

Также Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.