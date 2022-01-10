Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе видеоконференции ОДКБ он сообщил, что Алма-Ата и девять областных центров в Казахстане «оказались в руках бандитов», после чего власти страны объявили режим контртеррористической операции и обратились в ОДКБ с просьбой о содействии. По словам Токаева, обращение стало крайне своевременным.

«Узнав о прибытии трёх военно-транспортных самолётов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — отметил президент Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии. Ещё 17 силовиков погибли.

В МВД Казахстана сообщили, что в стране задержали более 7,9 тыс. человек за время беспорядков.