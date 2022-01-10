Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за ОДКБ

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за прибытия военно-транспортных самолётов с контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.
Токаев заявил, что боевики отказались от захвата президентской резиденции из-за ОДКБ
  • © пресс-служба президента Республики Казахстан

В ходе видеоконференции ОДКБ он сообщил, что Алма-Ата и девять областных центров в Казахстане «оказались в руках бандитов», после чего власти страны объявили режим контртеррористической операции и обратились в ОДКБ с просьбой о содействии. По словам Токаева, обращение стало крайне своевременным.

«Узнав о прибытии трёх военно-транспортных самолётов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — отметил президент Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии. Ещё 17 силовиков погибли.

В МВД Казахстана сообщили, что в стране задержали более 7,9 тыс. человек за время беспорядков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить