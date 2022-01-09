В Казахстане заявили о 394 пострадавших бойцах Нацгвардии

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Почти 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в республике.
В Казахстане заявили о 394 пострадавших бойцах Нацгвардии
  • © AP Photo / Vasily Krestyaninov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Чимкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394», — заявил заместителя министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков.

Кроме того, в ходе массовых беспорядков было повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, которые погибли во время беспорядков.

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