Токаев посмертно наградил за отвагу 16 военнослужащих и полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, которые погибли во время беспорядков.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства», — говорится в документе о награждении 16 человек.

Также ранее Токаев подписал документ об объявлении в республике общенационального траура 10 января в связи с массовыми беспорядками в стране.

По его словам, по меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате, а некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.