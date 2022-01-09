Токаев посмертно наградил за отвагу 16 военнослужащих и полицейских
- РИА Новости
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства», — говорится в документе о награждении 16 человек.
Также ранее Токаев подписал документ об объявлении в республике общенационального траура 10 января в связи с массовыми беспорядками в стране.
По его словам, по меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате, а некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.