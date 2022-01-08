Токаев подписал документ об общенациональном трауре в Казахстане 10 января

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении в республике общенационального траура 10 января в связи с массовыми беспорядками в стране.
Токаев подписал документ об общенациональном трауре в Казахстане 10 января
  • AP

«В связи с гибелью людей в результате совершённых в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Президент также заявил о сохранении очагов террористических атак в республике.

По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.

Накануне Токаев рассказал, что по меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате, а некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.

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