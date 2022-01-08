Токаев подписал документ об общенациональном трауре в Казахстане 10 января
- AP
«В связи с гибелью людей в результате совершённых в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Президент также заявил о сохранении очагов террористических атак в республике.
По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.
Накануне Токаев рассказал, что по меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате, а некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.