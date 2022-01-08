Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
- AP
Об этом информирует пресс-служба президента Казахстана по итогам разговора Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным.
Токаев проинформировал Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется.
«Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур 10 января в связи с жертвами в результате беспорядков.
Также президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.