Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике. По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.
Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
  • AP

Об этом информирует пресс-служба президента Казахстана по итогам разговора Токаева с российским коллегой Владимиром Путиным.

Токаев проинформировал Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется.

«Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Токаев объявил в Казахстане общенациональный траур 10 января в связи с жертвами в результате беспорядков.

Также президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.

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