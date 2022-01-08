Токаев оценил использование сил ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.

«Президентом было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединённого миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы президента.

Отмечается, что Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алма-Аты и «других регионов, пострадавших в результате террористических атак».

Ранее Токаев заявил, что направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ останутся в стране на короткий период времени до стабилизации ситуации.