Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на короткий период времени

Направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ останутся в стране на короткий период времени до стабилизации ситуации. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Были развёрнуты миротворческие войска, состоящие из многонациональных сил стран — членов ОДКБ, они останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал Токаев в Twitter.

Peacekeeping troops comprising of multinational forces of CSTO member states were deployed and will remain for the short period of time until the stabilization of the situation in Kazakhstan. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Ранее в Минобороны России уточнили, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.