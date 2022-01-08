Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на короткий период времени
- AP
«Были развёрнуты миротворческие войска, состоящие из многонациональных сил стран — членов ОДКБ, они останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал Токаев в Twitter.
Peacekeeping troops comprising of multinational forces of CSTO member states were deployed and will remain for the short period of time until the stabilization of the situation in Kazakhstan.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022
Ранее в Минобороны России уточнили, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.