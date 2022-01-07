Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям

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Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям
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Как сообщили в Минобороны России, данное решение принято «по договорённости с казахстанской стороной».

Миротворцы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.

Ранее стало известно, что 12 Ил-76 и Ан-124 вылетели для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген в Казахстане.

Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период.

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