Двенадцать Ил-76 и Ан-124 с миротворцами ОДКБ вылетели на аэродромы Казахстана

Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген в Казахстане.

AP

Самолёты, как сообщает пресс-служба Минобороны России, произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский. Ранее стало известно, что белорусские военные в составе Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан. Также девять российских самолётов Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой из состава миротворческих сил выполнили посадку на аэродроме Алма-Аты.