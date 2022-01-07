Двенадцать Ил-76 и Ан-124 с миротворцами ОДКБ вылетели на аэродромы Казахстана
- AP
Самолёты, как сообщает пресс-служба Минобороны России, произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Ранее стало известно, что белорусские военные в составе Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан.
Также девять российских самолётов Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой из состава миротворческих сил выполнили посадку на аэродроме Алма-Аты.