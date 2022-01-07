Девять российских Ил-76 с миротворцами и техникой произвели посадку на аэродроме Алма-Аты

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Девять российских самолётов Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности выполнили посадку на аэродроме Алма-Аты в Казахстане.
Девять российских Ил-76 с миротворцами и техникой произвели посадку на аэродроме Алма-Аты
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Ранее сообщалось, что группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.

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