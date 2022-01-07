Для переброски российских сил ОДКБ в Казахстан задействовано более 70 самолётов Ил-76

Группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что находящиеся в Казахстане подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач и обеспечению приёма основных сил миротворческого контингента.

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан 6 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Рождественскую ночь всей душой находится с отправленными в Казахстан миротворцами.