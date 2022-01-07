Захарова заявила, что «всей душой» переживает за отправленных в Казахстан миротворцев ОДКБ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Рождественскую ночь всей душой находится с отправленными в Казахстан миротворцами.
Захарова заявила, что «всей душой» переживает за отправленных в Казахстан миротворцев ОДКБ
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«В это Рождество всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана. Мысли и молитвы о защитниках», — написала она в Telegram.

Как сообщалось, передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы.

По его словам, данное обращение является «уместным и своевременным». На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

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