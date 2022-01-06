Передислокация миротворцев ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января
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Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
«Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений», — приводит РИА Новости его слова.
Зась отметил, что первый эшелон белорусской части миротворческой группировки ОДКБ будет в Казахстане в ближайшие часы.
Ранее Зась провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.