Генсек ОДКБ провёл телефонные переговоры с Лукашенко и Токаевым

Генесек ОДКБ Станислав Зась провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

«Обсуждалась ситуация в Казахстане и ход реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки», — сказал он.

Ранее Зась проинформировал сообщение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета коллективной безопасности, о переброске в Казахстан коллективных миротворческих сил.

Вечером 6 января сообщалось, что первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан.