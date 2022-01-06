Первые российские подразделения в составе ОДКБ прибыли в Казахстан

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Первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан.
Первые российские подразделения в составе ОДКБ прибыли в Казахстан
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Самолёты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», — сказали в военном ведомстве.

Ранее Лукашенко заявил, что протестующие в Алма-Ате и Нур-Султане предприняли попытку захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны России и ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.

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