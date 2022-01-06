Лукашенко: протестующие в Казахстане захватывали аэропорты, чтобы пресечь помощь ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими в Алма-Ате и Нур-Султане была предпринята попытка захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны России и ОДКБ.
Лукашенко: протестующие в Казахстане захватывали аэропорты, чтобы пресечь помощь ОДКБ
  • AP

«Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алма-Ате, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооружённые силы — прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, в итоге аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось.

К тому же, как подчеркнул Лукашенко, в 40 км от Алма-Аты находится ещё военный аэродром, который был всегда под контролем военных.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.

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