Генсек ОДКБ проинформировал Пашиняна о переброске миротворческих сил в Казахстан

Генесек ОДКБ Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета коллективной безопасности, о переброске в Казахстан коллективных миротворческих сил.

«Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране. В настоящее время военно-транспортными самолётами ВКС России идёт переброска миротворческих контингентов», — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.

От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.

Как заявил МИД России, Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.