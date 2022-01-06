Генсек ОДКБ проинформировал Пашиняна о переброске миротворческих сил в Казахстан

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Генесек ОДКБ Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета коллективной безопасности, о переброске в Казахстан коллективных миротворческих сил.
Генсек ОДКБ проинформировал Пашиняна о переброске миротворческих сил в Казахстан
  • © ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности
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«Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране. В настоящее время военно-транспортными самолётами ВКС России идёт переброска миротворческих контингентов», — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.

Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.

От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.

Как заявил МИД России, Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.

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