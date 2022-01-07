Российские миротворцы в Казахстане готовятся к приёму основных сил

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Находящиеся в Казахстане подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач и обеспечению приёма основных сил миротворческого контингента.

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приёма и развёртывания основных сил миротворческого контингента», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан 6 января.

Ранее стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан.

Самолёты военно-транспортной авиации ведут переброску сил с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

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