Российские миротворцы в Казахстане готовятся к приёму основных сил
«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приёма и развёртывания основных сил миротворческого контингента», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.
Первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан 6 января.
Ранее стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан.
Самолёты военно-транспортной авиации ведут переброску сил с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.