Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Самолётами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — приводит сообщение РИА Новости. 6 января Минобороны опубликовало видео вылета части российских военных в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.