Представитель Минобороны Конашенков: миротворцы ОДКБ будут в Казахстане ограниченное время

Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период, сообщили в российском Минобороны.

AP

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены коллективные миротворческие силы», — сказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал об операции миротворческих сил ОДКБ. Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.