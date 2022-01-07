Представитель Минобороны Конашенков: миротворцы ОДКБ будут в Казахстане ограниченное время

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Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период, сообщили в российском Минобороны.
Представитель Минобороны Конашенков: миротворцы ОДКБ будут в Казахстане ограниченное время
  • AP

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены коллективные миротворческие силы», — сказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал об операции миротворческих сил ОДКБ.

Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.

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