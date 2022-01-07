Глава МИД Казахстана Тлеуберди рассказал Блинкену об операции миротворцев ОДКБ

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал об операции миротворческих сил ОДКБ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского МИД.

«Министр (Тлеуберди. — RT) подробно информировал Блинкена о ситуации в стране, а также о контртеррористической операции, проводимой с участием миротворческих сил ОДКБ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан.

Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.