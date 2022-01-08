Токаев объявил 10 января в Казахстане общенациональный траур
- AP
Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура», — написал Уали на своей странице в Facebook.
Он отметил, что указ будет опубликован на сайте президента.
Ранее Токаев заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.