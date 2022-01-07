Токаев: Алма-Ата перенесла по меньшей мере шесть волн нападений террористов

По меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.

«Очень хорошо обученными и организованными бандитами и террористами руководят из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. На Алма-Ату было совершено не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек», — написал Токаев в Twitter, разъясняя ситуацию в стране.

Как стало известно ранее, президент Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.