Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сказал он во время выступления на телевидении с обращением к народу.

Токаев добавил, что террористов, бандитов нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

«Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Кто из них не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

В Минобороны России заявили, что группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.