Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам на поражение
- AP
«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сказал он во время выступления на телевидении с обращением к народу.
Токаев добавил, что террористов, бандитов нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.
«Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Кто из них не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
В Минобороны России заявили, что группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.