Токаев заявил о подготовке за рубежом орудующих в Казахстане террористических банд

Террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом», — сказал Токаев.

Заявление президента транслировал государственный телеканал «Хабар 24».

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ.

В российском МИД заявили, что Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога.

В ведомстве также отметили, что действия Токаева направлены на стабилизацию ситуации.