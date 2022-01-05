Токаев заявил о подготовке за рубежом орудующих в Казахстане террористических банд

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Террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил о подготовке за рубежом орудующих в Казахстане террористических банд
  • РИА Новости

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом», — сказал Токаев.

Заявление президента транслировал государственный телеканал «Хабар 24».

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ.

В российском МИД заявили, что Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога.

В ведомстве также отметили, что действия Токаева направлены на стабилизацию ситуации.

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