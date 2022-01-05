Токаев заявил о подготовке за рубежом орудующих в Казахстане террористических банд
- РИА Новости
«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом», — сказал Токаев.
Заявление президента транслировал государственный телеканал «Хабар 24».
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ.
В российском МИД заявили, что Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога.
В ведомстве также отметили, что действия Токаева направлены на стабилизацию ситуации.