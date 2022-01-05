В МИД России надеются на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане путём диалога
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», — говорится в тексте сообщения на сайте министерства.
В ведомстве также отметили, что действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направлены на стабилизацию ситуации.
Ранее комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате.
Также сообщалось, что Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.