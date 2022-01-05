В ходе беспорядков в Алма-Ате сожгли более 120 автомобилей
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«В результате их (протестующих. — RT) противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады «скорой помощи», пожарные автомашины», — приводит его слова Sputnik Казахстан.
Он призвал граждан покинуть улицы города для недопущения дальнейшей эскалации насилия.
Ранее стало известно, что в ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи.
Вместе с этим в Управлении здравоохранения Алма-Аты добавили, что демонстранты мешают работе медиков в городе.