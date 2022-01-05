Протестующие в Алма-Ате мешают работе скорой помощи

В Управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что протестующие мешают работе скорой помощи.

По данным ведомства, в Наурызбайском районе машине скорой помощи был перекрыт доступ.

«Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что со стороны протестующих зафиксированы акты вандализма. Так, например, были сожжены две скорые, а в городском кардиологическом центре разбиты стёкла приёмного покоя и клинико-диагностического отделения.

Ранее в управлении заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе.

Вместе с этим сообщалось, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание. В центре города слышны звуки выстрелов.