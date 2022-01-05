Протестующие в Алма-Ате мешают работе скорой помощи
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По данным ведомства, в Наурызбайском районе машине скорой помощи был перекрыт доступ.
«Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что со стороны протестующих зафиксированы акты вандализма. Так, например, были сожжены две скорые, а в городском кардиологическом центре разбиты стёкла приёмного покоя и клинико-диагностического отделения.
Ранее в управлении заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе.
Вместе с этим сообщалось, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание. В центре города слышны звуки выстрелов.