Пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате беспорядков в Алма-Ате

В Управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что пять сотрудников скорой помощи пострадали в результате противоправных действий участников протестов в городе.

«В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — говорится в заявлении.

Уточняется, что демонстранты также уничтожили две машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что в здании администрации Алма-Аты, куда ворвались протестующие, произошло возгорание. В центре города слышны звуки выстрелов.

Также сообщалось, что в Алма-Ате произошёл пожар в филиале правящей партии Казахстана Nur Otan.