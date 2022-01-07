Токаев: задержанных в ходе беспорядков в Казахстане привлекут к строжайшей ответственности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
Токаев: задержанных в ходе беспорядков в Казахстане привлекут к строжайшей ответственности
  • AP

Токаев рассказал, что по его поручению была создана специальная межведомственная группа. Она будет заниматься «поиском и задержанием бандитов и террористов».

«Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности», — отметил президент республики в ходе обращения к народу.

Также президент Казахстана заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

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