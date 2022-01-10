Президент Казахстана Токаев заявил о самом тяжёлом кризисе за всю историю страны
- © пресс-служба президента Республики Казахстан
«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжёлым за всю 30-летнюю историю независимости», — сказал Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он отметил, что с угрозой такого уровня ОДКБ ранее не приходилось сталкиваться.
Также Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.
RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.
Предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.
Около 99% урона приходится на Алма-Ату.