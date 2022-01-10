Президент Казахстана Токаев заявил о самом тяжёлом кризисе за всю историю страны

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Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Токаев заявил о самом тяжёлом кризисе за всю историю страны
  • © пресс-служба президента Республики Казахстан

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжёлым за всю 30-летнюю историю независимости», — сказал Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что с угрозой такого уровня ОДКБ ранее не приходилось сталкиваться.

Также Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.

RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.

Предварительный размер ущерба, причинённого бизнесу в результате погромов в Казахстане, вырос до $202 млн.

Около 99% урона приходится на Алма-Ату.

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