Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
- ©пресс-служба президента Республики Казахстан
«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», — сказал он.
При этом он отметил, что контртеррористическая операция в Казахстане ещё продолжается, она завершится в ближайшее время.
Также Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.
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