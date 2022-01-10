Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он сказал в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ.

©пресс-служба президента Республики Казахстан

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», — сказал он. При этом он отметил, что контртеррористическая операция в Казахстане ещё продолжается, она завершится в ближайшее время. Также Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота. RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.