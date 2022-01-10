Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он сказал в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ.
Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
  • ©пресс-служба президента Республики Казахстан

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены», — сказал он.

При этом он отметил, что контртеррористическая операция в Казахстане ещё продолжается, она завершится в ближайшее время.

Также Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.

RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.

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