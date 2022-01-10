«Не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне»: Путин — о событиях в Казахстане

В понедельник, 10 января, президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Встреча проходит в режиме видеоконференции под председательством Армении. Главная тема — ситуация в Казахстане и меры по её нормализации. RT ведёт трансляцию.