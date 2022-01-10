В Казахстане задержали более 7,9 тысячи человек за время беспорядков

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В Казахстане задержали 7939 человек  за время беспорядков. Об этом сообщил ситуационный центр МВД республики.
В Казахстане задержали более 7,9 тысячи человек за время беспорядков
  • РИА Новости

«Во всей стране задержаны 7939 лиц», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

По данным ведомства, на двух рынках в Алма-Ате были задержаны 207 человек. Также изъяты пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности и несколько единиц гладкоствольного и холодного оружия.

Ранее в комендатуре казахстанского Шымкента сообщили о задержании свыше 2,7 тыс. лиц, подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

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