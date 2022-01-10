В Шымкенте за участие в беспорядках задержали свыше 2,7 тысячи человек

В комендатуре казахстанского Шымкента сообщили о задержании свыше 2,7 тыс. лиц, подозреваемых в участии в массовых беспорядках.

«В Шымкенте задержаны 2716 лиц, подозреваемые в участии в беспорядках», — передаёт правительственный Telegram-канал сообщение городской комендатуры.

Отмечается, что к административной ответственности уже привлечены 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток и двое оштрафованы.

Кроме того, на блокпостах проверено 7 тыс. автомобилей.

«При осмотре одной из автомашин был изъят один газовый пистолет, один обрез калибра 16 мм с шестью патронами, один травматический пистолет,... 67 боевых патронов калибра 7,62 мм и три боевых патрона калибра 5,45 мм», — добавляется в сообщении.

Ранее сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках в республике.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.