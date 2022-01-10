Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате
«На территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках», — передаёт правительственный Telegram-канал сообщение пресс-службы ведомства.
Уточняется, что задержаны четыре члена одной ячейки и один лидер другой группы. При обысках были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные доказательства.
Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.