Комитет нацбезопасности Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате

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Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках в республике. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«На территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках»,  — передаёт  правительственный Telegram-канал сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что задержаны четыре члена одной ячейки и один лидер другой группы. При обысках были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные доказательства.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин  заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана  рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

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