Госсекретарь Казахстана Карин назвал беспорядки в стране гибридной террористической атакой

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар-24» заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — рассказал госсекретарь.

По его словам, окончательный ответ на вопрос о том, кто именно стоял за атаками, дадут спецслужбы республики.

Ранее в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

Правоохранительные службы Казахстана проведут расследование причин беспорядков.