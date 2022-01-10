Госсекретарь Казахстана Карин назвал беспорядки в стране гибридной террористической атакой
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — рассказал госсекретарь.
По его словам, окончательный ответ на вопрос о том, кто именно стоял за атаками, дадут спецслужбы республики.
Ранее в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.
Правоохранительные службы Казахстана проведут расследование причин беспорядков.