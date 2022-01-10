В МИД Казахстана рассказали о задержанных на беспорядках в республике

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В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

«Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом», — приводит правительственный Telegram-канал заявление казахстанского МИД.

По предварительной информации, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок.

Подчеркивается, что данное заявление министерства опубликовано в рамках ответа на публикации в ряде иностранных СМИ и направлено на борьбу с искажениями в передаче информации.

«В настоящее время правоохранительные органы и Вооружённые силы Казахстана противостоят террористам, а не «мирным протестующим», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что правоохранительные службы Казахстана проведут расследование причин беспорядков.

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