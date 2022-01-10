Путин: в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма.

«Мы наблюдаем (в Казахстане) именно агрессию международного терроризма», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что в беспорядках в Казахстане участвовали банды вооружённых людей, которые прошли подготовку в зарубежных центрах и «явно имеют опыт боевых действий в горячих точках».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что боевики во время беспорядков в Казахстане отсекли головы двоим военнослужащим.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжёлым за всю историю независимости страны.

В ходе беспорядков в Казахстане пострадали 394 бойца Национальной гвардии. Ещё 17 силовиков погибли.

Казахстанский политолог Марат Шибутов в стриме RT «Летучка» рассказал об обстановке в республике. По его словам, «более-менее нормальная жизнь уже возвращается».