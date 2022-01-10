Казахстанский политолог Шибутов рассказал об обстановке в Казахстане

Казахстанский политолог Марат Шибутов в стриме RT «Летучка» рассказал об обстановке в республике. По его словам, «более-менее нормальная жизнь уже возвращается».

«Вчера заработали супермаркеты, сегодня заработал интернет. Вчера ещё заработали мусоровозы, сегодня — общественный транспорт», — рассказал Шибутов.

По его словам, люди частично уже возвращаются на работу.

Также Шибутов рассказал, что бизнесу в Алма-Ате был нанесён огромный ущерб. Он сообщил, что не слышал, чтобы мародёры грабили квартиры.

«Но банкоматы, да, магазины электроники, одежды, охотничьи магазины, всё, что не защищено должным образом и имеет большое количество денег, всё было ограблено», — сказал Шибутов.

Также он заявил, что законопослушные люди в Казахстане рады тому, что президентом страны было принято решение о жёстком подавлении беспорядков и что «помощь от ОДКБ пришла».

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что в стране задержали более 7,9 тысячи человек за время беспорядков.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют важные военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.